Правительство определило способы вовлечения в оборот неиспользуемого имущества

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Положение о порядке вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого и неэффективно используемого имущества утверждено постановлением Совета Министров от 13 ноября 2019 года №763, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал .

В документе прописаны способы вовлечения в оборот недвижимости. Это продажа, сдача в аренду, передача в безвозмездное пользование, передача из государственной собственности в частную на безвозмездной основе и др.

Согласно постановлению, будут формироваться и утверждаться календарные графики по вовлечению в хозоборот объектов недвижимого имущества. Их будут утверждать ежегодно не позднее 15 января.

Реализация мероприятий по вовлечению в оборот неиспользуемого и неэффективно используемого имущества в 2019 году завершается в соответствии графиками, утвержденными до вступления в силу постановления.

Документ вступает в силу с 15 ноября.-0-