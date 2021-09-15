Правительство определило условия пенсионного страхования бортпроводников воздушных судов в 2020 году

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство определило условия профессионального пенсионного страхования бортпроводников воздушных судов гражданской авиации в 2020 году. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 13 сентября 2021 года №521 "О профессиональном пенсионном страховании", которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В документе говорится, что для обеспечения социальной поддержки отдельных категорий работников гражданской авиации в условиях ограничений, возникших вследствие пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, правительство установило, что профессиональное пенсионное страхование бортпроводников воздушных судов гражданской авиации в 2020 году осуществляется в соответствии с законом от 5 января 2008 года №322-З "О профессиональном пенсионном страховании" при наличии в этом календарном году налета часов на самолетах. При этом при налете менее 375 часов профессиональный стаж за 2020 год исчисляется пропорционально указанной величине исходя из имеющегося у работника фактического налета часов в этом календарном году.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-