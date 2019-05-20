Правительство подпишет меморандум с Всемирной организацией интеллектуальной собственности

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси подпишет меморандум о взаимопонимании с Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС). Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 16 мая 2019 года №307, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Постановлением одобрен проект меморандума о взаимопонимании в качестве основы для проведения переговоров.

Государственный комитет по науке и технологиям уполномочен на проведение переговоров по проекту меморандума, ему разрешено при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера. ГКНТ также будет подписывать меморандум.

ВОИС - это глобальный форум, занимающийся вопросами политики, укрепления сотрудничества, предоставления услуг и информации в области интеллектуальной собственности. ВОИС является самофинансируемым учреждением системы Организации Объединенных Наций и насчитывает 192 государства-члена. Организация создана в 1967 году, штаб-квартира находится в Женеве (Швейцария).-0-