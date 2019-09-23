Правительство преобразовало "Лебяжий" в республиканский заказник

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский биологический заказник "Лебяжий" преобразован в республиканский заказник в связи с изменением режима его охраны и использования. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 23 сентября 2019 года №647, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Постановлением утверждено положение о республиканском заказнике "Лебяжий". Согласно положению, он функционирует в Минске для сохранения и рационального использования ценного в научном, эстетическом и рекреационном отношении водно-болотного комплекса природно-антропогенного происхождения, в пределах которого находятся колониальные поселения и места обитания птиц, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Беларуси, и охраняемым в соответствии с международными договорами.

На его территории действует режим охраны и использования, установленный законом "Об особо охраняемых природных территориях", а также запрещаются: проведение рубок главного пользования; заготовка дикорастущих растений и (или) их частей юрлицами и ИП; заготовка древесных соков; сенокошение; охота; промысловое рыболовство; любительское рыболовство (за исключением сроков и мест, определенных планом управления заказником "Лебяжий" или решением Минского горисполкома); использование водных транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания свыше 15 лошадиных сил.

Места для любительского рыболовства, лодочные причалы, оборудованные зоны и места отдыха, экологические тропы, туристические стоянки, автостоянки обозначаются на местности информационными знаками.

Виновные в нарушении режима охраны и использования заказника "Лебяжий" несут уголовную, административную и иную ответственность в соответствии с законодательными актами.

Заказник преобразован без изъятия земельных участков у унитарного предприятия "Минское лесопарковое хозяйство", земли которого расположены в границах заказника.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-