17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство призывает оставаться дома тех, кому нужно быть в самоизоляции, сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"По поручению Президента мы ввели решением правительства с 10 апреля соответствующий режим самоизоляции для контактных лиц, которые должны находиться дома. Я бы попросил строго руководствоваться выданными требованиями, чтобы данные лица покидали места своего пребывания только в тех исключительных случаях, которые прописаны в постановлении правительства", - отметил Игорь Петришенко.

Такие исключительные случаи - это посещение ближайших продовольственного магазина или аптеки, вынос мусора. Все остальное - в удаленном режиме, без выхода на улицу, напомнил вице-премьер.

Игорь Петришенко обратил внимание, что система здравоохранения в условиях COVID-19 перестроила свою работу, но без ущерба для плановой помощи. "Оказывается скорая, неотложная помощь. Другие заболевания никто не отменял, жизнь идет, и система здравоохранения и эту задачу в условиях повышенной нагрузки тоже выполняет", - сказал он.

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Вопросы поддержки медиков находятся в центре внимания государства - Петришенко "Сейчас по поручению Президента правительство проводит необходимые организационные мероприятия, чтобы в апреле такие доплаты уже были", - уточнил вице-премьер.

Для врачей на фоне COVID-19 подготовлены гостиницы и другие центры временного пребывания "Это сделано, чтобы врач, который находится в эпицентре борьбы с инфекцией, шел на отдых не домой, а в этот центр, не контактируя со своими родными и близкими", - отметил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.