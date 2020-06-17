17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство продлило сроки действия удостоверений по охране труда. Соответствующее постановление от 15 июня 2020 года №345 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно постановлению, сроки действия удостоверений по охране труда, выданных членам комиссий республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных правительству, облисполкомов и Минского горисполкома, заместителям руководителей этих органов и организаций, в должностные обязанности которых входят вопросы организации охраны труда, продлены на три месяца, если срок действия удостоверения истек или истекает с 30 апреля по 31 июля 2020 года.

Документ принят для снижения риска распространения в Беларуси инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 30 апреля 2020 года.-0