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09 декабря 2019, 11:52

Правительство рассчитывает развивать в Беларуси программу активного долголетия при поддержке ЮНФПА

Во время встречи
Во время встречи

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство рассчитывает развивать в Беларуси программу активного долголетия при поддержке ЮНФПА, сообщил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко сегодня на встрече с заместителем Генерального секретаря ООН, исполнительным директором ЮНФПА Наталией Канем, передает корреспондент БЕЛТА.

"Неизбежно идет старение населения - как в Европе, так и Беларусь подвержена этим тенденциям. Нам важно с вашей помощью развивать так называемую программу активного долголетия", - сказал Игорь Петришенко.

Вице-премьер напомнил, что Беларусь в 2016 году присоединилась к Конвенции по правам инвалидов и активно реализует мероприятия по социализации людей с инвалидностью. Еще одно направление для сотрудничества с ЮНФПА - предотвращение семейного насилия.

"Надеюсь, у нас и в дальнейшем будут позитивные направления и точки соприкосновения, чтобы наше сотрудничество развивалось по восходящей", - резюмировал Игорь Петришенко.

Наталия Канем в свою очередь отметила, что Беларусь достигла значительных успехов в сокращении материнской и младенческой смертности. "В этом плане Беларусь может быть отличным примером для других стран", - считает она.

Наталия Канем
Наталия Канем

Помимо встреч с госорганами Наталия Канем во время визита в Беларусь успела пообщаться с разработчиками приложения Flo для женщин. Она положительно оценила их практику трудоустройства женщин с инвалидностью.

ЮНФПА работает в Беларуси с 1994 года. Сейчас реализуется вторая страновая программа фонда для Беларуси на 2016-2020 годы с общим бюджетом $3,7 млн.-0-

Фото Николая Петрова

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