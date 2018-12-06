Правительство РФ одобрило ратификацию соглашения с Беларусью о въезде иностранцев на спортивные мероприятия

6 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Правительство России одобрило проект федерального закона "О ратификации соглашения между правительством России и правительством Беларуси о некоторых вопросах, связанных с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на международные спортивные мероприятия", сообщили БЕЛТА в пресс-службе российского Кабинета министров.

Данное соглашение было подписано 29 мая 2018 года в Минске. "В соответствии с соглашением иностранные граждане и лица без гражданства, следующие для посещения международного спортивного мероприятия в период его проведения в государстве одной стороны, могут въезжать, выезжать, пребывать и следовать транзитом через территорию государства другой стороны без оформления виз по действительным документу, удостоверяющему личность, и документу для посещения таких международных спортивных мероприятий", - отметили в пресс-службе.

Планируется, что документ будет действовать до 10 июля 2019 года.

Правительство России приняло решение вынести в Госдуму соглашение на ратификацию.-0-