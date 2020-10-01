Правительство РФ приняло постановление, создающее условия для отмены роуминга в Союзном государстве

1 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которым создаются условия для отмены роуминга в Союзном государстве. Документом внесены изменения в действующие правила присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, сообщает БЕЛТА.

"В России продолжается работа по созданию условий для отмены платы за роуминг на территории Союзного государства, - говорится в сообщении пресс-службе Кабинета министров РФ, опубликованном на его официальном сайте. - Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволит снизить риски мошенничества, связанного с подменой трафика во время международных звонков. Это одна из основных проблем, которая требует решения в контексте предстоящего внедрения комфортных абонентских тарифов и последующей отмены платы за роуминг на пространстве Союзного государства".

Изменения в правила присоединений сетей электросвязи дополняют действующее законодательство определением услуги завершения международного вызова на сеть российского оператора (входящего международного трафика). "Этот аспект имеет важное практическое значение, - отмечается в сообщении. - Российские операторы связи при пропуске международного трафика сталкиваются с проблемой подмены А-номера (номера вызывающего абонента). Это может происходить как на территории иностранного государства, так и на территории нашей страны. В результате международный вызов "маскируется" под междугородний или местный, а абонентский номер вызывающего абонента не идентифицируется как номер сети связи иностранного государства. Таким образом, вызывающий абонент фактически не может быть идентифицирован. Это способствует распространению фрода (мошенничества) на сетях связи при пропуске международного трафика, нарушению интересов операторов связи и абонентов. Взаимное существенное снижение российскими и белорусскими сотовыми компаниями ставок международного интерконнекта (сумма, которую один оператор платит другому за каждую минуту разговора вне своей сети) в ходе подготовки к отмене платы за роуминг может создать дополнительные предпосылки для мошенничества на сетях электросвязи. Пропустить по льготным роуминговым каналам на пространстве Союзного государства иной международный трафик будет дешевле, чем по стандартным каналам. Для этого достаточно "замаскировать" международный трафик под местный - российский или белорусский. То есть при минимуме затрат мошенники получат максимум выгоды".

"Устранение пробелов в действующем законодательстве о связи позволит обеспечить полную идентификацию международного вызова, инициированного с территории иностранного государства и завершаемого на территории России в сетях российских операторов связи, а значит, снизить риски подмены трафика", - подчеркнули в пресс-службе правительства РФ.-0-