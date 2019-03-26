Правительство России одобрило проект соглашения с Беларусью о геопространственной информации

26 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Правительство России одобрило проект соглашения с Беларусью о взаимном обмене геопространственной информацией между вооруженными силами двух стран. Соответствующее распоряжение опубликовано сегодня на российском интернет-портале правовой информации, сообщает БЕЛТА.

Это соглашение регулирует вопросы взаимного обмена геопространственной информацией для решения задач функционирования региональной группировки войск (сил). Стороны будут создавать банки данных геопространственной информации и обучать специалистов работать с нею. Ни одна из сторон не раскрывает и не передает любой третьей стороне геопространственную информацию, полученную от другой стороны, говорится в проекте.

Подписать соглашение с белорусской стороной поручено Министерству обороны России.-0-