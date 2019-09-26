Правительство скорректировало целевые показатели госпрограммы развития цифровой экономики

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство скорректировало некоторые целевые показатели Государственной программы развития цифровой экономики и информационного общества на 2016-2020 годы. Соответствующее постановление Совета Министров от 23 сентября 2019 года №648 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Так, количество интернет-пользователей на 100 человек должно составить в 2019 году 81, в 2020-м - 82,5 (ранее эти показатели были 76 и 77 соответственно).

Количество абонентов и пользователей беспроводного широкополосного доступа к интернету на 100 человек в нынешнем году увеличится до 88 (в прежней редакции госпрограммы - 83).

Кроме того, в 2019 году количество объектов органов пограничной службы, использующих интегрированную систему охраны государственной границы, должно вырасти на 7.-0-