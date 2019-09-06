Правительство скорректировало возмещение суточных и расходов на жилье в командировках

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство внесло изменения в порядок возмещения суточных и расходов на жилье в командировках. Соответствующее постановление Совета Министров от 4 сентября 2019 года №595 сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Уточняется, что расходы на жилье без представления подтверждающих документов при командировании в пределах страны возмещаются из расчета количества ночей, проведенных в месте командировки с даты прибытия к ее месту и по дату выбытия включительно (раньше - с даты прибытия к месту командировки и по дату выбытия).

Такое же уточнение сделано и по командировкам за границу - возмещать расходы на жилье будут по количеству ночей. Дополнительно прописано, что если фактические расходы по найму жилья со стоимостью завтраков превысили разрешенную сумму, то траты возмещаются на основании подтверждающих документов в размерах, не превышающих лимитов для страны пребывания, исходя из количества суток командировки.

Новая норма - при однодневных командировках или в случае нахождения в месте командировки за границей менее 12 часов при продолжительности командировки два и более дня расходы по найму жилого помещения возмещаются на основании подтверждающих документов в размерах, не превышающих установленные лимиты для страны пребывания.

Уточняются случаи, когда суточные не выплачиваются. Так, возмещение суточных не производится, если по условиям командирования место проведения мероприятия совпадает с местом проживания (гостиница) командированного работника (передвижения в пределах места командировки не требуется) и работник обеспечен трехразовым питанием направляющей или принимающей стороной.

Постановлением расширен перечень расходов, которые возмещаются командированному работнику. По новым правилам будут компенсировать в том числе комиссионные расходы по операциям с банковскими карточками, расходы по оплате местных сборов за право проживания в отдельных городах.

Если работник находится в месте командировки в личных целях в выходные и праздники, в том числе при выбытии в место командировки после окончания рабочего дня и (или) прибытии из командировки до начала рабочего дня, расходы по проезду возмещаются на общих основаниях, расходы на жилье и суточные за эти дни не возмещаются.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-