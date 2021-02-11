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11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство сократило перечень населенных пунктов, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения. Соответствующее постановление Совета Министров от 8 февраля 2021 года №75 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Некоторые населенные пункты исключены из списка. Некоторые переведены из зоны с правом на отселение в зону проживания с периодическим радиационным контролем.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-