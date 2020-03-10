Правительство создало оргкомитет для подготовки к форуму "ТИБО-2020"

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организационный комитет для подготовки и проведения XXVII Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2020" создан распоряжением премьер-министра Сергея Румаса от 6 марта 2020 года №88р, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Оргкомитету под председательством первого заместителя премьер-министра Дмитрия Крутого поручено разработать и утвердить концепцию форума, обеспечить скоординированную работу по подготовке и проведению программы деловых мероприятий, своевременному и качественному формированию экспозиции.

Форум "ТИБО" пройдет с 18 по 22 мая в Минске.

ИКТ-форум "ТИБО" проводится в Беларуси ежегодно и представляет собой площадку для обмена новыми достижениями и передовым опытом в сфере информационных технологий. В выставке "ТИБО-2019" приняли участие более 100 компаний, представляющих продукцию из 16 стран.-0-