Правительство создало оргкомитет для подготовки мероприятий к 100-летию БГУ

Фото из архива
19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Создан республиканский организационный комитет по подготовке и проведению в 2020-2021 годах мероприятий, посвященных 100-летию со дня основания Белорусского государственного университета. Это предусмотрено распоряжением премьер-министра Беларуси от 18 марта 2020 года №104р, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
Оргкомитету поручено принять соответствующие меры, при необходимости привлекать в установленном порядке к участию в работе представителей республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных правительству, местных исполнительных и распорядительных органов, других организаций.
Председателем оргкомитета назначен министр образования Игорь Карпенко.-0-