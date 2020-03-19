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19 марта 2020, 18:23

Правительство создало оргкомитет для подготовки мероприятий к 100-летию БГУ

Фото из архива
Фото из архива

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Создан республиканский организационный комитет по подготовке и проведению в 2020-2021 годах мероприятий, посвященных 100-летию со дня основания Белорусского государственного университета. Это предусмотрено распоряжением премьер-министра Беларуси от 18 марта 2020 года №104р, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Оргкомитету поручено принять соответствующие меры, при необходимости привлекать в установленном порядке к участию в работе представителей республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных правительству, местных исполнительных и распорядительных органов, других организаций.

Председателем оргкомитета назначен министр образования Игорь Карпенко.-0-

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