Правительство США выделило Беларуси $1,3 млн для борьбы с коронавирусом

10 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Правительство США через Агентство США по международному развитию (USAID) выделило Беларуси $1,3 млн на противодействие пандемии COVID-19. Об этом говорится в Facebook-аккаунте USAID, сообщает БЕЛТА.

"USAID передает эти средства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ). Финансовая помощь поспособствует укреплению национальной системы здравоохранения: работе лабораторий, систем эпиднадзора и быстрого реагирования, а также повышению эффективности профилактики, контроля за распространением инфекции COVID-19 и борьбы с ней", - отмечается в сообщении.

USAID также поддержит просветительские кампании в СМИ.-0-