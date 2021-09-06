Правительство уточнило порядок предоставления сведений для госгеофонда

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров принял постановление от 2 сентября 2021 года №509 "О мерах по реализации Кодекса Республики Беларусь о недрах", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

Правовым актом вносятся изменения в ряд постановлений правительства. В частности, предусмотрено уточнение норм, регулирующих вопросы предоставления сведений для ведения государственного геологического фонда, порядка проведения государственной геологической экспертизы проектной документации на геологическое изучение недр, порядка разработки, согласования, проведения экспертизы, утверждения, регистрации, введения в действие и опубликования норм и правил рационального использования и охраны недр, внесения изменений и дополнений в них.

Также утверждаются положения о порядке представления сведений для ведения, составления и утверждения государственных балансов запасов полезных ископаемых и геотермальных ресурсов недр.

Документ направлен на приведение правовых актов в соответствие с Кодексом о недрах, в который были внесены изменения законом от 6 января 2021 года №84-З.

Постановление №509 вступает в силу с 14 октября 2021 года.-0-