6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство уточнило правила самоизоляции. Соответствующее постановление Совета Министров от 5 мая 2020 года №268 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Заболевшие коронавирусом обязаны сообщать о возможном источнике своего заражения, а также рассказать о своих контактах и местах пребывания.

Заразившиеся и контакты первого уровня обязательно проходят медицинское освидетельствование.

Сроки пребывания граждан в самоизоляции могут быть продлены или сокращены по решению наблюдающих врачей.

Определено, что дети до 10 лет должны самоизолироваться, если они являются контактами второго уровня, имеют один или несколько респираторных симптомов и посещают детсады или школы.

Пребывание несовершеннолетних граждан в самоизоляции обеспечивают их законные представители.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.-0-