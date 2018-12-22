Правительство утвердило госпрограмму обустройства военных городков Минобороны на 2019-2020 годы

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственная программа обустройства военных городков, находящихся в оперативном управлении Министерства обороны, на 2019-2020 годы утверждена постановлением Совета Министров от 21 декабря 2018 года №926, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Как отмечается в госпрограмме, воинские части и организации Вооруженных Сил дислоцируются в 167 военных городках. Для проживания военнослужащих, организации их боевой подготовки эксплуатируются 7228 зданий и сооружений. Общий объем финансирования госпрограммы составит более Br29,1 млн.

Заказчиком госпрограммы определено Министерство обороны. Оно также готовит в 2019-м годовой отчет о результатах реализации госпрограммы, а в 2020 году - итоговый отчет о результатах ее реализации за весь период. До 1 марта года, следующего за отчетным, нужно направить эти отчеты в Министерство экономики и Министерство финансов.

Министерству финансов поручено предусматривать ежегодное выделение Министерству обороны денежных средств для реализации мероприятий государственной программы.-0-