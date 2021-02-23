Правительство утвердило госпрограмму по охране окружающей среды до 2025 года

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство утвердило государственную программу "Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов" на 2021-2025 годы. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 19 февраля 2021 года №99, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

"Беларуси удалось сохранить уникальную для полноценной и разнообразной жизни людей окружающую природную среду. В мировом рейтинге по индексу экологической эффективности Беларусь занимает 49-ю позицию из 180 стран", - говорится в документе.

Программа направлена на обеспечение экологически благоприятных условий для жизнедеятельности граждан, охраны окружающей среды, сохранение и устойчивое использование природных ресурсов. В нее включены шесть подпрограмм, в том числе по гидрометеорологии, обращению со стойкими органическими загрязнителями, сохранению биологического и ландшафтного разнообразия, мониторингу и охране окружающей среды, а также "Недра Беларуси".

Среди задач на пятилетку - наращивание минерально-сырьевой базы, внедрение современных технологий гидрометеорологических наблюдений, смягчение воздействия на климат и адаптация к его изменениям, сохранение и восстановление экологических систем, обеспечение рационального использования природных ресурсов. В планах изучение подземной гидросферы, поиск и разведка пресных и минеральных подземных вод для обеспечения потребностей населения, совершенствование системы управления гидрометеорологической деятельностью и системой менеджмента качества, повышение квалификации сотрудников. Также госпрограммой предусмотрена разработка планов управления бассейнами рек Неман и Западная Двина, ведение реестра особо охраняемых природных территорий Беларуси.

Для финансирования мероприятий программы необходимы средства в размере более Br385 млн.

Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 года.-0-