Правительство утвердило контрольные марки для дезинфекции транспорта при пересечении госграницы

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров от 15 июня 2021 года №335 урегулированы отдельные вопросы проведения эксперимента по обязательной дезинфекции транспорта при пересечении госграницы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Согласно постановлению Департамент государственных знаков Министерства финансов организует изготовление контрольных марок для заключения договоров на оказание возмездной услуги по обязательной дезинфекции автобусов, легковых и грузовых автомобилей.

Контрольные марки по установленной форме будут изготавливать подчиненные Минфину госорганизации. Расходы на их изготовление будут оплачиваться за счет собственных средств ООО "БелГлобалГарант".

Приобрести контрольные марки можно будет в местах продаж ООО "БелГлобалГарант", а также в пункте пропуска через госграницу "Новая Гута" у БРУСП "Белгосстрах" и ОАО "Сберегательный банк "Беларусбанк".

При въезде в Беларусь в указанном пункте пропуска водителю или владельцу транспортного средства необходимо предъявить контрольную марку сотруднику органа пограничной службы. Сотрудник в свою очередь проверяет наличие и целостность контрольной марки, нарушает ее целостность и возвращает ее предъявителю.

Правовой акт направлен на реализацию указа главы государства от 26 апреля 2021 года №162 "О проведении эксперимента".

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-