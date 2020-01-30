Правительство утвердило мероприятия по развитию инновационной системы Беларуси на 2020 год

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комплекс мероприятий по развитию национальной инновационной системы на 2020 год утвержден постановлением Совета Министров от 29 января 2020 года №53, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Часть мероприятий должна помочь в ускоренном развитии высокотехнологичных секторов экономики. Планируется подготовить предложения по разработке систем, оборудования и материалов для 3D-печати, автономного электротранспорта (тракторы, комбайны, карьерные самосвалы, грузовые автомобили, коммунальная техника), робототехники, высокотехнологичных медизделий.

Предлагается усовершенствовать систему финансирования и стимулирования научно-технической и инновационной деятельности. Изменения могут коснуться формирования и использования средств инновационных фондов. Госорганам нужно будет принять меры для увеличения внебюджетных затрат на научные исследования и разработки.

Одной из задач будет стимулирование инновационного предпринимательства и развитие инвестиционной деятельности в научно-технической и инновационной сферах. В качестве площадок для организации производств будут развиваться Парк высоких технологий и Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень".

В IV квартале планируется внести в Совмин проект государственной программы инновационного развития Беларуси на 2021-2025 годы.

Государственный комитет по науке и технологиям будет работать над повышением показателей Беларуси в Глобальном индексе инноваций.-0-