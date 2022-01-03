Правительство утвердило меры по подготовке к полевым работам и уборке урожая в 2022 году

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3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство утвердило меры по подготовке к полевым работам, созданию прочной кормовой базы и уборке урожая в 2022 году. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 30 декабря 2021 года №778, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА. В сельхозорганизациях нужно обеспечить производство всех видов кормов в расчете на одну условную голову крупного рогатого скота для стойлового содержания в объеме не менее 38 ц кормовых единиц, в том числе травяных - не менее 28 ц кормовых единиц. Кроме того, предписано обеспечить закупки субъектами агропромышленного производства 710 тыс. т дизельного топлива, 58 тыс. т автомобильного бензина, 28,7 тыс. т моторных масел и смазок. Наряду с этим правительство поручило принять меры по обеспечению готовности не менее 95% имеющейся у организаций сельхозтехники для проведения весенних полевых работ до 25 марта, заготовки травяных кормов - до 13 мая, уборки зерновых и зернобобовых культур, первичной обработки и хранения зерна - до 8 июля. Для сельхозорганизаций, включенных в перечни, утверждаемые решениями облисполкомов, предусмотрены субсидии на уплату части процентов за пользование кредитами, предоставленными в 2022 году банками для финансирования комплекса полевых работ, расчетов за комбикорма, белковое сырье, зерно и др.-0- Крупко: для подготовки сельхозтехники к полевым работам нужно задействовать все ресурсы Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!