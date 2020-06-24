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Общество
24 июня 2020, 16:09

Правительство утвердило новую редакцию визовых правил Беларуси

Фото из архива
Фото из архива

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Визовые правила Беларуси, утвержденные постановлением Совета Министров от 15 июля 2010 года №1065, изложены в новой редакции. Соответствующее решение закреплено постановлением правительства от 24 июня 2020 года №364. Такая информация размещена на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Визовыми правилами установлены виды виз Беларуси и порядок их выдачи иностранным гражданам и лицам без гражданства.

К органам выдачи въездных виз отнесены загранучреждения, главное консульское управление МИД, органы пограничной службы.

Органами выдачи выездных и выездных-въездных виз выступают подразделения по гражданству и миграции территориальных органов внутренних дел по месту временного пребывания, временного проживания иностранцев на территории Беларуси.

Принятое в соответствии с визовыми правилами решение о выдаче либо отказе в выдаче въездной визы является окончательным. Вместе с тем предшествующий отказ в выдаче въездной визы или во въезде в Беларусь не влечет за собой автоматического отказа в удовлетворении новой визовой заявки.

Признаются недействительными: въездная, выездная, выездная-въездная виза - при истечении срока их действия или использовании в соответствии с их кратностью и разрешенным периодом пребывания; визовые марки с исправленным текстом, не заверенные печатью (визовой печатью МИД) или оформленные в нарушение установленного порядка.

Документом предусмотрено, что при установлении иных правил международным договором Беларуси, чем те, которые предусмотрены визовыми правилами, действуют правила международного договора.

Постановление вступает в силу с 1 июля 2020 года.-0-

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