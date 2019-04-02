Правительство утвердило правила государственного энергетического и газового надзора

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство утвердило положение о государственном энергетическом и газовом надзоре с учетом создания в Беларуси нового госучреждения - "Государственный энергетический и газовый надзор". Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 29 марта 2019 года №213, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.
Учреждение "Государственный энергетический и газовый надзор" является органом госэнергогазнадзора Министерства энергетики.
Его основные задачи - надзор за техническим состоянием и организацией эксплуатации энергоустановок, соблюдением обязательных требований при вводе их в эксплуатацию, реконструкции и капитальном ремонте, а также за проведением мероприятий, обеспечивающих безопасность и надежность при эксплуатации и обслуживании энергоустановок.
К задачам организации также отнесли надзор за техническим состоянием и эксплуатацией вводных и внутренних газопроводов в жилищном фонде, газового оборудования, инженерных систем, обеспечивающих безопасность при его эксплуатации в жилищном фонде, а также за принятием мер по обеспечению безопасности при использовании газа.
Если учреждение выявит нарушения законодательства, создающие угрозу национальной безопасности, причинения вреда жизни и здоровью населения, окружающей среде, оно сможет направлять предложение о приостановлении деятельности субъекта (его цехов, производственных участков) до устранения нарушений.
Гендиректор учреждения является главным государственным инспектором по энергетическому и газовому надзору.-0-
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