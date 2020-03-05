Правительство утвердило санэпидтребования к больницам и аптекам

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специфические санитарно-эпидемиологические требования к организациям здравоохранения, другим организациям и индивидуальным предпринимателям, которые занимаются медицинской, фармацевтической деятельностью, утверждены постановлением Совета Министров от 3 марта 2020 года №130, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Установлены общие требования к содержанию и эксплуатации организаций и аптек, внутренней отделке их помещений, микроклимату, воздушной среде, освещению, водоснабжению и водоотведению, а также требования к обеспечению безопасности работников, обращению с отходами и др.

Правила обязательны для исполнения госорганами, другими организациями, физлицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, деятельность которых связана с проектированием, строительством, реконструкцией, деятельностью организаций и аптек, их перепрофилированием.

Ответственность за нарушение или невыполнение требований устанавливается в соответствии с законодательством.-0-