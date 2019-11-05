Правительство утвердило санэпидтребования к общежитиям

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров постановлением №740 от 4 ноября 2019 года утвердил специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации общежитий и иных мест проживания, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Национального правового интернет-портала .

Как отмечается, под иными местами проживания подразумеваются жилые, спальные и другие места временного проживания, объекты для предоставления услуг временного проживания.

В числе требований - обязательное наличие естественного и искусственного освещения в номерах, в том числе жилых помещениях общежитий. Также установлены параметры микроклимата, которые должны соблюдаться в отопительный период: температура воздуха - плюс 18-24, относительная влажность - не более 60%, скорость движения воздуха - не более 0,3 м/с (параметры не распространяются на оборудованные автономной системой отопления места проживания).

Уточняется, что предоставляемое жилое помещение (или его часть) в общежитии не должно быть менее 6 кв.м на человека.

Правила содержания домашних животных определяют руководители мест проживания.

Постановление вступит в силу после официального опубликования.-0-