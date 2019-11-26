Правительство утвердило требования к пожарной безопасности на железной дороге

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство утвердило специфические требования по обеспечению пожарной безопасности для объектов железнодорожного транспорта. Соответствующее постановление Совета Министров от 20 ноября 2019 года №778 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В пассажирских поездах запрещается проезд пассажиров с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также применять для приготовления пищи и других целей керосинки, примусы, спиртовые горелки, газовые приборы, а также утюги, электрические чайники, плитки и другие электробытовые приборы, не предусмотренные конструкцией вагона, применять для освещения открытый огонь.

В салонах железнодорожного подвижного состава и пассажирских вагонах на видных местах должен быть вывешен план эвакуации людей при пожаре.

Курение на объектах железнодорожного транспорта допускается только в специально отведенных местах, определенных законодательством, оборудованных в установленном порядке и обозначенных надписью "Место для курения".

Стеллажи в камерах хранения ручной клади и багажных кладовых должны быть выполнены из негорючих материалов. Устройство антресолей не допускается.

Постановление вступает в силу через три месяца после его официального опубликования.-0-