Правительство утвердило требования по обеспечению пожарной безопасности в лесах

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специфические требования по обеспечению пожарной безопасности в лесах утверждены постановлением Совета Министров от 28 октября 2019 года №722, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Документ содержит перечень обязательных противопожарных мероприятий, нормы обеспечения пожарной техникой и средствами для тушения лесных пожаров, требования при наступлении пожароопасного сезона, при проведении рубке леса, а также при заготовке живицы и других лесных ресурсов.

Согласно постановлению местные власти принимают решения при III классе пожарной опасности об ограничении нахождения, а при IV и V классах пожарной опасности - о введении запрета на нахождение в лесах и на въезд транспорта.

В пожароопасный сезон в лесах запрещается оставлять непотушенные источники горения (горящие спички, окурки, горячую золу), промасленные или пропитанные легковоспламеняющимися горючими жидкостями материалы, выжигать хворост, лесную подстилку и траву на землях лесного фонда, выполнять работы с открытым огнем на торфяниках.

Право разъяснять применение предоставлено Министерству лесного хозяйства. Ответственность за нарушение или невыполнение требований устанавливается в соответствии с законодательством.

Постановление вступает в силу через три месяца после его официального опубликования.-0-