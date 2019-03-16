Правительство уже в 2019 году ожидает результатов от внедрения новых форм оплаты труда бюджетников

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Результаты от совершенствования оплаты труда работников бюджетной сферы будут в 2019 году. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

Вице-премьер отметил, что по поручению Президента правительство занимается пересмотром системы стимулирования и внедрением новых форм оплаты труда бюджетников. "В течение первого полугодия и во втором тоже будут определенные результаты", - сказал он.

Игорь Петришенко напомнил, что в 2018 году принимался ряд решений, чтобы повысить зарплаты в образовании и здравоохранении. "Это не разовая акция, мы будем и в текущем году проводить работу для того, чтобы материальное стимулирование этой категории работников было достойно их труда", - подчеркнул вице-премьер.

Заместитель премьер-министра сегодня принял участие в торжественной церемонии награждения победителей республиканского конкурса "Женщина года - 2018". Игорь Петришенко поблагодарил женщин за добросовестный труд, отметив, что им под силу решить любую задачу, которую ставит перед ними государство и общество.

В конкурсе "Женщина года - 2018" победили 40 белорусок в шести номинациях Руководитель Белорусского союза женщин, заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина отметила на церемонии, что в числе номинантов на конкурс были представлены кандидатуры 200 белорусок, из которых выбрали 40 лучших из лучших.

Как сообщалось, проект указа об условиях оплаты труда работников бюджетной сферы был представлен Президенту Беларуси Александру Лукашенко в декабре 2018 года. Планировалось, что нормы документа вступят в действие с 1 января 2020 года, а 2019-й станет подготовительным периодом. Указ направлен на формирование понятной системы оплаты труда, чтобы стабильная часть оклада была на уровне 50-60%, остальное - стимулирующие надбавки.

Кроме того, планируется изменить единую тарифную сетку, состоящую сейчас из 27 тарифных разрядов. Их число сократится до 18. Дифференциация между ними составит около 6%. Сегодня она на уровне менее 1%, из-за чего зачастую нет стимула двигаться вверх по тарифной сетке.-0-