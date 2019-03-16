Правительство уже в 2019 году ожидает результатов от внедрения новых форм оплаты труда бюджетников

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Результаты от совершенствования оплаты труда работников бюджетной сферы будут в 2019 году. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.
Вице-премьер отметил, что по поручению Президента правительство занимается пересмотром системы стимулирования и внедрением новых форм оплаты труда бюджетников. "В течение первого полугодия и во втором тоже будут определенные результаты", - сказал он.
Игорь Петришенко напомнил, что в 2018 году принимался ряд решений, чтобы повысить зарплаты в образовании и здравоохранении. "Это не разовая акция, мы будем и в текущем году проводить работу для того, чтобы материальное стимулирование этой категории работников было достойно их труда", - подчеркнул вице-премьер.
Заместитель премьер-министра сегодня принял участие в торжественной церемонии награждения победителей республиканского конкурса "Женщина года - 2018". Игорь Петришенко поблагодарил женщин за добросовестный труд, отметив, что им под силу решить любую задачу, которую ставит перед ними государство и общество.
Как сообщалось, проект указа об условиях оплаты труда работников бюджетной сферы был представлен Президенту Беларуси Александру Лукашенко в декабре 2018 года. Планировалось, что нормы документа вступят в действие с 1 января 2020 года, а 2019-й станет подготовительным периодом. Указ направлен на формирование понятной системы оплаты труда, чтобы стабильная часть оклада была на уровне 50-60%, остальное - стимулирующие надбавки.
Кроме того, планируется изменить единую тарифную сетку, состоящую сейчас из 27 тарифных разрядов. Их число сократится до 18. Дифференциация между ними составит около 6%. Сегодня она на уровне менее 1%, из-за чего зачастую нет стимула двигаться вверх по тарифной сетке.-0-
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