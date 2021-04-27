Правительство выделит МЧС более Br3,6 млн на ремонт вертолета и покупку лодок

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство приняло решение о выделении Министерству по чрезвычайным ситуациям более Br3,6 млн. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 23 апреля №244, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, Минфин выделит в 2021 году из средств, предусмотренных в республиканском бюджете на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами, Министерству по чрезвычайным ситуациям более Br3,655 млн. Из них государственному авиационному аварийно-спасательному учреждению "АВИАЦИЯ" МЧС будет предоставлено около Br2 млн для завершения капитального ремонта вертолета Ми-8 EW-358EP и чуть более Br1,5 млн для капремонта агрегатов воздушных судов, приобретения агрегатов, запасных частей, расходных материалов и услуг по оценке технического состояния.

Государственной инспекции по маломерным судам будет выделено Br220 тыс. для приобретения 10 лодок с подвесными лодочными моторами.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-