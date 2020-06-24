24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство заинтересовано в новых подходах к празднованию Дня белорусской письменности, заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко сегодня на заседании организационного комитета по подготовке и проведению Дня белорусской письменности в Белыничах, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ранее мы уже отмечали необходимость формирования новых подходов к разработке программы праздничных мероприятий. Жду конструктивных предложений", - отметил Игорь Петришенко.

Вице-премьер обратил внимание, что до проведения Дня белорусской письменности осталось не так и много времени. Еще одно заседание оргкомитета планируют провести непосредственно в Белыничах и на месте ознакомиться с основными площадками праздника, а также объектами, которые находятся вблизи маршрутов праздничных мероприятий.

Сегодня в формате видеоконференции будут обсуждаться первые итоги работы по организации праздника, подготовке инфраструктуры Белыничей к приему гостей. Нужно также утвердить оригинал-макеты печатной продукции.

Игорь Петришенко попросил доложить, как выполняются поручения, данные по итогам предыдущего заседания оргкомитета. Одним из них было проведение конкурса режиссерских экспликаций церемоний открытия и закрытия праздника. Вице-премьер также поинтересовался, какие мероприятия запланированы со стороны Минобразования, Минсвязи и Минспорта.

На заседании обсудят ход ремонта и реконструкции объектов в Белыничах и сроки завершения строительных работ.

"Обл- и райисполкому необходимо продумать также многочисленные организационные вопросы. Это размещение гостей и участников, организация подъезда и автомобильных стоянок, работа транспорта, торговли и общепита, санитарный и эпидемиологический контроль", - обратил внимание Игорь Петришенко.

День белорусской письменности учрежден в 1994 году и отмечается ежегодно в первое воскресенье сентября. Он проводится для популяризации лучших традиций национальной культуры, печатного слова, духовности белорусского народа. Проходит в исторических и культурных центрах, с которыми неразрывно связана жизнь известных деятелей страны.-0-