Правительству передадут полномочия на определение размера вреда, причиненного окружающей среде

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли в первом чтении законопроект "Об изменении законов" (по вопросу передачи правительству полномочий на установление такс для определения размера вреда, причиненного окружающей среде), передает корреспондент БЕЛТА.

Законопроект внесен в Палату представителей Советом Министров и подготовлен в соответствии с п.17 плана подготовки проектов правовых актов по вопросам перераспределения полномочий между органами государственной власти. Его цель - закрепление полномочий Совета Министров по установлению такс для определения размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде.

В настоящее время таксы для определения размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде, установлены указом Президента от 24 июня 2008 года №348, а полномочия Президента на их установление закреплены в статьях законов "Об охране окружающей среды", "О растительном мире", "О животном мире" и в Лесном кодексе Республики Беларусь, корректировку которых предусматривает проект закона.

Принимая во внимание, что обеспечение проведения единой политики в экономической сфере и в области охраны окружающей среды входит в круг вопросов Совета Министров, представляется целесообразным передать Совету Министров полномочия на установление такс. Это позволит обеспечить комплексное регулирование вопросов, связанных с их установлением и определением порядка расчета вреда, причиненного окружающей среде и ее компонентам.

Проект закона не содержит положений, противоречащих международным договорам Беларуси и иным международно-правовым актам, относящимся к соответствующей сфере правового регулирования, его принятие не повлечет негативных социальных, финансово-экономических, экологических последствий.-0-