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Право быть родителем - как много нужно, чтобы обеспечить его для каждого

Общество 11.07.2019 | 14:27
Фото ЮНФПА в Беларуси
Фото ЮНФПА в Беларуси

Старение населения и снижение рождаемости, неравноправие полов и насилие в семьях - перечень демографических вызовов, с которыми сталкиваются даже самые развитые страны, можно продолжать. И Беларусь не остается в стороне от обсуждения этих важных вопросов. Тем более во Всемирный день народонаселения, который отмечается ежегодно 11 июля, чтобы снова и снова побуждать мировое сообщество вместе искать решение глобальных проблем. В 2019 году он призван привлечь внимание широкой общественности к вопросам гендерного равенства и репродуктивного здоровья. Об этих аспектах корреспондент БЕЛТА беседовала с представителем Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Беларуси Ольгой Атрощенко.

- У нас особый повод для беседы. Исполнилось 50 лет с момента начала деятельности ЮНФПА в мире. Расскажите об участии Беларуси в международных форумах, мероприятиях?

- Я бы сказала, что повод тройной. Исполняется не только 50 лет с начала деятельности ЮНФПА, но еще и 25 лет работы ЮНФПА в Беларуси и столько же - с даты проведения беспрецедентной международной конференции по народонаселению и развитию в Каире, где была принята Программа действий в области демографии, народонаселения. Она одобрена 179 странами, которые признали, что репродуктивное здоровье и гендерное равенство необходимы для достижения устойчивого развития. Поэтому, говоря о мероприятиях юбилейного года, отмечу одно из знаковых событий - проведение Международной конференции по народонаселению и развитию 12-14 ноября в Найроби. Это саммит, в котором участвуют и главы государств, и представители госструктур, сообществ, отдельные эксперты и активисты. Очень надеемся, что Беларусь будет представлена на этом мероприятии широко, и будем всячески этому содействовать. Пока состав делегации не сформирован, сейчас разрабатываются списки участников от государственных и общественных организаций, представителей бизнеса в том числе - социально активных в области демографии, содействия репродуктивному здоровью, равноправию женщин, вовлечению мужчин в исполнение семейных обязанностей. Хочется, чтобы те достижения, которые есть в нашей стране, были максимально представлены.

- ЮНФПА большое внимание уделяет созданию равных условий в области репродуктивного здоровья. А это как раз одна из тем, которые в фокусе Всемирного дня народонаселения. Какие проекты и инициативы в этом направлении реализованы или еще в процессе реализации в Беларуси с участием фонда? Например, в конце 2017 года стартовал проект совместно с ИТ-сектором - по запуску мобильного приложения с учетом экспертизы ЮНФПА. И были еще инициативы по защите репродуктивных прав сельских женщин, людей с инвалидностью и иных уязвимых категорий...

- Доступ к услугам в сфере репродуктивного здоровья в Беларуси очень хороший. Возможности получить консультацию медиков имеют все. Но есть группы населения, которые в данной области являются уязвимыми. В первую очередь я говорю о людях с инвалидностью. Поскольку бытует стереотипное мнение, что репродуктивная функция для людей с инвалидностью не приоритетна, и выделять дополнительные ресурсы на создание условий для оказания им услуг в области репродуктивного здоровья необязательно. Но люди с инвалидностью испытывают такие же потребности, как и те, у кого инвалидности нет. И мы ратуем за то, чтобы в Беларуси, как в любом демократическом государстве, никто не оставался в стороне, в том числе в области репродуктивного здоровья. В этой связи радостно, что и частный бизнес понимает важность решения социальных проблем. Особенно хочется отметить недавнюю совместную инициативу ЮНФПА и фонда "Добра" по сбору средств на закупку гинекологического кресла, которое предназначается в том числе для женщин с инвалидностью. Оно удобно и для тех, кто передвигается на колясках, и для тех, у кого есть нарушения опорно-двигательного аппарата, и, например, для тех, у кого большой вес. А еще и не выглядит, как медицинское оборудование, а скорее как элемент интерьера. В мае оно было передано Минскому областному роддому.

- Будет ли продолжение у инициативы?

- В том и суть, что фонд "Добра" инициировал именно сбор средств среди различных инвесторов, призвал их к участию в важном деле. И он продолжит мобилизовать ресурсы от различных структур, повышая их социальную активность. С их помощью мы продолжим развивать данное направление - повышать доступность услуг в сфере репродуктивного здоровья для людей с инвалидностью. А также расширять его сопутствующими сервисами. Например, когда мы были в областном роддоме, женщины, которые передвигались на колясках, обратили внимание на пеленальные столики - мол, хорошо бы и их сделать удобными для мам-колясочниц. Вообще, в последнее время заметно все больше примеров доступности подобных услуг и среды для людей с инвалидностью. Они создают семьи, у них рождаются дети - если раньше о таких случаях вообще не слышали, то сейчас, по крайней мере, среди тех, кто передвигается на колясках, примеры есть. Несколько родов в год мы можем фиксировать.

- Кстати, а есть ли статистика о рождении детей в семьях людей с инвалидностью?

- Здесь есть нюанс: в нашей стране статистика касательно этой категории населения дифференцирована по группам инвалидности, но не по ее видам. Очень сложно сравнивать ситуацию по рождению детей у родителей с нарушениями слуха, зрения, у людей, имеющих сахарный диабет или сердечно-сосудистые заболевания. Но, например, Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников мониторит рождение детей у белорусов, которые передвигаются в инвалидных колясках. И здесь мы можем видеть прогресс.

- Часто, когда мы говорим об уязвимых категориях, то подразумеваем в основном людей с инвалидностью. Но ведь есть и другие. Например, сельских жителей, по международным нормам, тоже включают в зону повышенного внимания. Как обеспечивается их обслуживание в области репродуктивного здоровья в Беларуси?

- Здравоохранение в республике развивается быстрыми темпами, как и повышается его доступность. Другое дело, что, возможно, регионы не в полной мере оснащены высокотехнологичным оборудованием. Где-то ощущается нехватка кадров. Мы планируем развивать работу по доступу к услугам в сфере репродуктивного здоровья в сельской местности, привлекать экспертов международного уровня, чтобы они знакомили наших медиков с самыми передовыми мировыми практиками. Вообще, охрана материнства и детства в Беларуси - одна из приоритетных. Поэтому страна в лидерах среди тех, где показатель материнской смертности очень низок. Мы находимся на одном уровне с такими странами, как, например, Норвегия и Израиль. Также Беларусь - единственная в своем регионе страна, где искоренена передача ВИЧ-инфекции от матери ребенку. Все благодаря немалым вложениям государства в эту область и благодаря тому, что система здравоохранения взаимодействует с общественными организациями, работающими в области профилактики ВИЧ.

- В контексте тематики Всемирного дня народонаселения на чем еще будет сфокусирована деятельность ЮНФПА в Беларуси в этом году?

- Работа по таким ключевым направлениям, как гендерное равенство и репродуктивное здоровье, - основа нашей деятельности. Отмечу еще, что с учетом характерной для нашего региона тенденции по старению населения ЮНФПА сотрудничает с Европейской экономической комиссией ООН в области разработки дорожной карты. Ведь дальнейшую политику развития государства надо выстраивать с учетом демографической ситуации. Параллельно мы уделяем много внимания молодежи. Например, участвуем в работе летнего лагеря "Изучай. Действуй. Поделись" для девушек и юношей 18-25 лет, который устраивает Международная организация по миграции. Проведем квест по предупреждению насилия в молодежной среде и тренинги по предотвращению гендерного насилия и по репродуктивному здоровью молодежи. Насилие в семье - это тот аспект, о котором нельзя не говорить. Не исключив его из отношений, крепкого и здорового партнерства, семьи быть не может. Важно, чтобы молодежь умела идентифицировать насилие и говорить в случаях попытки насилия "нет", знать, как в таких случаях реагировать.

- Вы упомянули о сотрудничестве с ЕЭК ООН. Связана ли разработка дорожной карты с национальной стратегией активного долголетия, которой сейчас занимается Министерство труда и социальной защиты Беларуси?

- Те рекомендации, которые будут даны в этой дорожной карте, найдут отражение и в национальной стратегии. Стратегия формируется параллельно с дорожной картой, разработку которой планируется закончить к концу лета.

- А какую работу ЮНФПА развернул в Беларуси по использованию потенциала молодых людей?

- Молодежь - одна из наших целевых групп, которая находится в поле зрения, в том числе, когда говорим о гендерном равенстве, демографии, противодействии домашнему насилию. Конкретные примеры работы - волонтерская сеть Y-PEER, в которой молодые люди по принципу "равный обучает равного" занимаются продвижением интересных для молодежи идей в области репродуктивного здоровья, гендерного равенства. Они постоянно обмениваются друг с другом знаниями и опытом. ЮНФПА является основателем этой сети на глобальном уровне, по всему миру в ней насчитывается более 50 тыс. активных тренеров, волонтеров.

В Беларуси сеть Y-PEER представлена уже несколько лет. В том числе ее участники выступят тренерами в упомянутом летнем лагере МОМ. Много внимания уделяется репродуктивному здоровью молодежи. С общественными организациями и государственными структурами проводятся круглые столы, обсуждения в учреждениях образования. ЮНФПА выступает за то, чтобы и в системе образования тема репродуктивного и сексуального здоровья не была табуированной. Доступ к информации в этой области безграничен - любой юноша, любая девушка могут найти интересующие их публикации в интернете. Но ведь информация бывает разная. И от того, как воспользуется или не воспользуется полученными знаниями молодежь, зависит их здоровье. Важно направлять их в таком русле, чтобы они не навредили себе и другим. Роль работающих с молодыми людьми учителей, педагогов, воспитателей здесь очень велика. А также именно через тему сексуального здоровья, которая молодежи более интересна, чем, скажем, заболевания сердечно-сосудистой системы, можно привлечь внимание ребят и к другим аспектам их образа жизни. Через обсуждение вопросов сексуального и репродуктивного здоровья более эффективно получится говорить и о пользе здорового питания, активного образа жизни, отказа от вредных привычек, алкоголя и табака.

- С конца 2016 года реализуется проект международной технической помощи по укреплению национального потенциала в сфере противодействия гендерному насилию (с акцентом на насилие в семье) в Беларуси. Скажите, проведенный комплекс мероприятий позволил решить какие-то конкретные вопросы, устранить болевые точки или хотя бы определить, что необходимо сделать?

- Тема достаточно болезненная. Проблема глубинная, с ней надо еще много работать. Тема домашнего насилия постоянно обсуждается с участием представителей госорганов и ведомств, общественных организаций, силовых структур, международных экспертов, активистов. Мы провели немало исследований, собрали целый массив данных, статистику, которую можно использовать при разработке стратегий.

Сегодня есть ряд достижений, которые можно отчасти отнести и к успехам межведомственного взаимодействия по проекту. Это и работа с общественными организациями, которые работают с обращениями пострадавших, поступающими на общенациональную горячую линию для жертв насилия (МОО "Гендерные перспективы"), с теми, кто предоставляет убежище для женщин и детей, пострадавших от домашнего насилия (ОО "Радислава"). И взаимодействие с ТЦСОНами, при которых организованы кризисные комнаты. И попытки работать с мужчинами-агрессорами, чтобы скорректировать их поведение и улучшить ситуацию в семьях. Но, к сожалению, нам не хватает механизмов, которые бы на законодательном уровне давали агрессору почувствовать, что его деяния не останутся безнаказанными. Обеспечить защиту жертвам. Тем более что сейчас в контексте домашнего насилия определяется еще одна уязвимая группа, о которой раньше не говорили, - пожилые люди. Возрастает количество звонков на горячую линию от этой категории. В основном агрессорами выступают взрослые дети, на которых родители практически никогда не заявляют в милицию. На самом деле из-за отсутствия законодательно закрепленного механизма противодействия домашнему насилию очень сложно не только реагировать на случаи с пожилыми людьми, но даже собрать данные в этой области. Пожилые люди, во-первых, в силу существующих в обществе поведенческих норм, не хотят навредить своим детям, во-вторых, зачастую зависят от них. Зависят и физически, в случае, например, наличия заболевания или инвалидности, а также экономически. Многие пожилые люди уже немощные, страдают от разных заболеваний, им трудно выйти из дома - они беззащитны.

- Как вам кажется, говоря о гендерном равенстве, нет ли перекоса в сторону отображения только женской позиции? Ведь чаще встречается именно женская точка зрения. А хочется, чтобы и мужские голоса в этом контексте тоже звучали...

- Мы бы и сами хотели, чтобы голоса мужчин звучали чаще и громче при обсуждении вопросов гендерного равенства. На недавнем форуме по гендерной политике в целях устойчивого развития, который проводился в Минске, процент присутствовавших мужчин был крайне мал. Когда мы говорим о гендерном равенстве, необходимо учитывать аспекты, касающиеся как женщин, так и мужчин. Говоря о мужчинах в контексте Беларуси, нельзя не отметить очень серьезную проблему: продолжительность жизни мужчин значительно меньше, чем у женщин, - в среднем на 11 лет. Почему? Основные причины ухода из жизни - сердечно-сосудистые заболевания (на их долю приходится примерно 75% смертей). А провоцируют заболевания 4 фактора риска: потребление алкоголя, табакокурение, неправильное питание и малоподвижный образ жизни. Поэтому нужно вовлекать мужчин в заботу о своем здоровье, о себе. И это важно для женщин тоже. Ведь, когда партнер, супруг уходит из жизни, уязвимость женщины, особенно пожилой, повышается - в экономическом плане, с психологической и социальной точек зрения.

А еще я бы очень хотела услышать голоса мужчин в отношении равного участия отцов в воспитании детей.

- Насколько белорусские мужчины готовы к этому?

- В декретный отпуск, который по законодательству доступен и женщинам, и мужчинам, уходят единицы - 1% мужчин. В недавнем исследовании "Поколения и гендер" рассматривался вопрос участия мужчин и женщин в выполнении домашних обязанностей. Большая часть респондентов согласились, что надо разделять обязанности поровну. При этом среди всех опрошенных 76% считают, что лучше с домашними обязанностями справляются женщины. Если бы нам удалось достичь того, чтобы хотя бы те 24% мужчин, которые, по мнению опрошенных, хорошо справляются с домашними обязанностями, наравне с женщинами брали отпуск по уходу за детьми, вот это был бы прогресс. Но для этого нужно побороть предубеждения. Все еще сильны стереотипы о том, как должны распределяться роли и обязанности мужчины и женщины в семье. Как зачастую оцениваются успехи женщины, когда о них пишут, например, в СМИ? Говорят: она успешна в бизнесе, карьере, к тому же прекрасная жена и мать. А как часто используется такой же подход в отношении мужчин? Как часто оценивают его как мужа и отца? В то же время в индивидуальной беседе многие поддерживают более современный подход. Поэтому из-за стереотипной формулы мужчины даже лишаются права, возможности реализовать свои потребности в отношении участия в воспитании детей. Общество их за это не ценит.

- Получается, предлагаемый "отцовский отпуск" нужен прежде всего мужчинам, чтобы получить это утраченное право?

- Стереотипные нормы поведения - самые сложно изменяемые, потому что они формируются десятилетиями, веками. И одним изменением законодательства это трудно исправить. Но пытаться надо. Посмотрите на опыт Швеции, где из всего декретного отпуска 30% обязательно должен взять мужчина. Когда они в 1974 году вводили эту норму, было непросто, не все в обществе поддерживали идею. А сейчас равноправное родительство реализовано в полной мере. Оно поддерживается государством и частными компаниями. Бизнес-структуры, которые направляют на это материальные и кадровые ресурсы, предлагают гибкие графики, создают условия для пребывания детей недалеко от работающих родителей, предлагают сотрудникам-родителям дополнительные финансовые пособия при уходе в декретный отпуск. Потому что в таких случаях сотрудники более мотивированы, ценят свою работу. Кроме того, это прекрасная возможность избавиться от дискриминации по половому признаку при приеме на работу. В Беларуси данные одного из недавних исследований по дискриминации на рынке труда показали, что самыми уязвимыми при приеме на работу у нас являются женщины до 35 лет, которые либо воспитывают детей в возрасте до 10 лет, либо еще не имеют детей. Работодатель видит в этом риски для себя. А если бы декретный отпуск распределялся между мужчинами и женщинами, при приеме на работу в дискриминации не было бы смысла - невозможно просчитать, кто возьмет на себя эту обязанность.

- Мне вспомнилась фотовыставка, организованная в День культуры Швеции в Минске. Интересно было наблюдать за реакцией горожан, когда они рассматривали, как нордические скандинавские папы возятся со своими малышами в декретном отпуске. Но как нам к этому прийти? С чего начать?

- В мае была организована поездка по продвижению равноправного родительства и внедрения этого подхода в современные бизнес-модели для представителей различного бизнеса Беларуси в Швецию. В сотрудничестве с ЕС (проект МОСТ) и МИД Швеции. Участники посмотрели примеры того, как на практике различные бизнес-структуры Швеции реализуют инициативы по равноправному родительству. Где и как организованы уголки и зоны для детей, пока их родители работают. Кто выплачивает пособия для поощрения равноправного родительства. Как устроен гибкий график для молодых родителей. И что из этого может быть применимо в нашей стране. Дальнейший план таков, что каждая белорусская компания, которая участвовала в поездке, разработает свое видение того, что можно было бы позаимствовать. Эти идеи мы дальше обсудим совместно с Министерством труда и социальной защиты, чтобы убедиться, что нет противоречий с действующим законодательством. И затем планируем в ноябре привлечь экспертизу из Швеции, которая будет работать с компаниями непосредственно по реализации плана.

Екатерина КНЯЗЕВА,

БЕЛТА.-0-

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демография, ООН, рождаемость
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