Право исповедовать любую религию в Беларуси соблюдается неукоснительно - Гуляко

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Право исповедовать любую религию в Беларуси соблюдается неукоснительно, сообщил корреспонденту БЕЛТА Уполномоченный по делам религий и национальностей Леонид Гуляко перед заседанием Консультативного межконфессионального совета при Уполномоченном по делам религий и национальностей.

"У нас все религиозные объединения по Конституции равны в своих правах. Люди могут исповедовать любую религию или никакой. Эти конституционные нормы соблюдаются неукоснительно. Вы не найдете человека в Беларуси, который скажет, что он преследуется из-за религиозной принадлежности", - отметил Леонид Гуляко.

Консультативный межконфессиональный совет, в состав которого входят руководители республиканских религиозных объединений православной, римско-католической, иудейской, мусульманской, старообрядческой и протестантских конфессий и религиозных направлений, органов государственного управления и организаций, собирается на заседания раз в полгода, чтобы обсудить вопросы, волнующие все конфессии. "Локальные вопросы мы обсуждаем по мере их возникновения, а таким общим составом собираемся, чтобы рассмотреть в том числе темы, которые предлагают сами конфессии. Совет был создан в декабре 2008 году. Прошло 10 лет, и возникла необходимость внести изменения в его состав. Это один из вопросов сегодняшней встречи", - сказал Уполномоченный по делам религий и национальностей.

В повестку дня также были включены вопросы, связанные с назначением и выплатой пенсий лицам, не имеющим документов, удостоверяющих личность, и с отказом граждан по религиозным мотивам в получении таких документов, содержащих идентификационные номера. Речь идет о паспортах. "В 2015 году принято постановление Совета Министров №134 "О порядке подтверждения личности граждан Беларуси, не имеющих документа, удостоверяющего личность, для целей пенсионного обеспечения". Согласно документу, предусмотрен особый порядок оформления пенсий таким гражданам, которых идентифицируют по фотографиям", - подчеркнул во время заседания заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков.

Кроме того, на заседании Консультативного межконфессионального совета рассмотрены вопросы соблюдения техники безопасности при эксплуатации электроустановок и отопительных сооружений, а также обеспечения безопасности людей при проведении массовых религиозных мероприятий, о порядке рассмотрения и проведения экспертизы религиозной литературы, ввозимой религиозными организациями.-0-