Правоохранители Беларуси и Франции обменяются опытом противодействия торговле людьми

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители Беларуси и Франции во время обучающего семинара в международном учебном центре Академии МВД обменяются опытом противодействия торговле людьми. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

Семинар стартовал 27 ноября на базе международного учебного центра подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в сфере миграции и противодействия торговле людьми. Он собрал белорусских правоохранителей из подразделений по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД, руководителей и педагогов кафедр Академии МВД. С французской стороны в мероприятии участвуют международные эксперты Гийом Герик и Стефан Кроз. "Зарубежные коллеги поделятся опытом в противодействии торговле людьми и связанными с ней преступлениям. Эта проблема транснациональная, поэтому тематика мероприятия охватывает вопросы международного взаимодействия в правоохранительной сфере", - отметил заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Дмитрий Цаюн.

Во время семинара зарубежные гости представят свой опыт борьбы с сутенерством и проституцией, ознакомятся с наработками белорусских правоохранителей, обсудят вопросы сотрудничества двух стран по линии противодействия этому виду преступлений.-0-