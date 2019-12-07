Правоохранители Казахстана высоко оценили подготовку сотрудников спецподразделений Беларуси

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск с 3 по 7 декабря с официальным визитом посетила делегация МВД Казахстана. Об этом БЕЛТА сообщили в ОИОС ГУВД Мингорисполкома.
Цель визита - ознакомление с положительным опытом спецподразделений Беларуси. В частности, члены делегации посетили базы специальное подразделение по борьбе с терроризмом "Алмаз" и отрядов милиции особого назначения ГУВД Мингорисполкома и УВД Миноблисполкома, а также войсковые части 3214 и 3032. Кроме того, в Центре физической подготовки личного состава ГУВД Мингорисполкома гости ознакомились с организацией профессиональной подготовки столичных милиционеров, наблюдали за процессом отработки правоохранителями практических приемов борьбы и тактики задержания условных преступников.
В программу визита также вошло посещение музея МВД, историко-культурного комплекса "Линия Сталина", Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны и Национальной библиотеки. "Гости высоко оценили не только подготовку сотрудников спецподразделений страны, но и гостеприимство белорусов", - отметили в ГУВД.-0-