Правоохранители каждый день фиксируют несколько сообщений по фактам домашнего насилия

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждый день правоохранители фиксируют несколько сообщений по фактам домашнего насилия. Об этом сегодня на брифинге в рамках начала акции "Дом без насилия" сообщил начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Роман Мельник, передает корреспондент БЕЛТА.
Профилактическая акция "Дом без насилия" продлится до 26 апреля. Специально созданные межведомственные рабочие группы будут посещать по месту жительства семейных агрессоров, выступят в учреждениях образования и трудовых коллективах. Представители министерств внутренних дел, труда и социальной защиты, образования, здравоохранения, а также общественных объединений проинформируют граждан о правовых нормах, действующих в данной области. Расскажут также о помощи жертвам насилия, работе горячих линий. А 25 апреля специалисты заинтересованных ведомств примут участие в работе горячей линии для пострадавших от насилия в семье (8-801-100-8-801), в пределах компетенции ответят на поступившие звонки.
"Дом без насилия" позволит привлечь внимание к проблеме семейного насилия, расширить возможности по оказанию помощи его жертвам.
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