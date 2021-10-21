21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители напомнили о правилах безопасности на железной дороге. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"Не только дети, но и взрослые забывают об элементарных мерах безопасности, зачастую просто игнорируют их. О том, что железнодорожные пути и объекты являются зоной повышенной опасности, не стоит забывать и взрослым. Ведь именно пренебрежение правилами поведения на железнодорожных путях может привести к трагедии", - рассказали в УВД.

В частности, не следует подходить к движущемуся составу ближе чем на 2 м, даже если его скорость небольшая. Нельзя заходить за ограничительную линию на платформе, входить в вагон и не выходить из него, пока поезд движется. Запрещено переходить пути, подлезая под вагонами стоящего поезда, транспорт может тронуться в любой момент.

"Не теряйте из вида детей, держите ребенка за руку все время, пока находитесь на вокзале или до того момента, пока не сядете в поезд. Нельзя играть на посадочной платформе, прыгать с пассажирской (посадочной) платформы на ж/д пути, не стоить отвлекаться на телефон, когда входите в вагон или выходите из него. Не бегите вдоль вагона движущегося поезда. Не фотографируйте и не делайте селфи с выходом на железнодорожные пути. О подозрительных людях, бесхозных сумках и странных пакетах сразу сообщайте сотрудникам вокзала или ОВД. Дайте детям контактную информацию, можно положить им в карманы записки с именами и номером телефона родителей. Соблюдая элементарные правила личной безопасности, которые требуют от граждан только внимания и осмотрительности, вы убережете свою жизнь и жизнь своих детей", - добавили правоохранители.-0-