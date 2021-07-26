Правоохранители напомнили об ответственности за продажу энергетиков несовершеннолетним

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси вступило в законную силу решение Совета Министров №363 от 25 июня 2021 года, согласно которому запрещено продавать энергетические напитки лицам младше 18 лет. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Согласно документу, энергетические напитки добавлены в перечень товаров, которые нельзя продавать несовершеннолетним в возрасте до 18 лет. В этот список также входят алкогольные и слабоалкогольные напитки (с долей этилового спирта не более 7%), пиво, табачные изделия, электронные системы курения, жидкости для них, системы для потребления табака, нетабачные никотиносодержащие изделия, игральные карты, пневматическое и метательное оружие (за исключением игрушек), эротическая продукция, а также та, которая содержит элементы эротики, насилия и жестокости", - отметили в ГУВД.

За продажу энергетиков несовершеннолетним для граждан предусмотрен штраф от Br1 до 2 тыс., для должностных лиц - от Br5 тыс. до Br10 тыс., а для юридических лиц - от Br10 тыс. - до Br30 тыс.-0-