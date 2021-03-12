Правоохранители напомнили об ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГУВД Мингорисполкома напоминает, что, согласно действующему законодательству, призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях и непосредственно участие в них незаконны. Организация и участие в противоправных деяниях может повлечь за собой как административную, так и уголовную ответственность. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД.

"Сотрудники милиции напоминают, что 1 марта вступил в силу обновленный Кодекс об административных правонарушениях. В частности, предусмотрено ужесточение наказаний за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, оскорбление должностных лиц и неповиновение сотрудникам милиции при исполнении служебных обязанностей, а также вводится ответственность за участие детей в митингах", - рассказали в ГУВД.

Так, максимальный размер штрафа за участие в несанкционированном массовом мероприятии увеличен с 30 до 100 базовых величин, а при повторном привлечении - с 50 до 200 базовых величин. Максимальный срок административного ареста за повторное участие в несанкционированных акциях в течение года теперь составляет от 15 до 30 суток, в том числе санкция статьи предусматривает общественные работы.

Ужесточено также наказание за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий: максимальный штраф увеличен с 50 до 100 базовых величин. Штраф за оскорбление должностного лица при исполнении им служебных обязанностей также увеличен с 20 до 30 базовых величин и до 200 базовых, если оскорбление было размещено публично. Введено также положение, предусматривающее наказание родителей за участие их детей в несанкционированных мероприятиях в виде штрафа в размере от 5 до 30 базовых величин.

За незаконное использование и изготовление запрещенных законодательными актами флагов, вымпелов, плакатов, эмблем или символов также предусмотрен штраф в размере от 5 до 20 базовых величин, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - до 40 и 60 базовых величин соответственно.

"Сотрудники милиции призывают быть благоразумными и не поддаваться на призывы деструктивных Telegram-каналов. Позаботьтесь о себе и своих близких", - добавили в ГУВД.-0-