9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители предупреждают об опасности использования пиротехники. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.

"В результате неправильного обращения с петардами и иной пиротехникой можно получить повреждения рук и глаз, ожоги разной степени тяжести. Чтобы обезопасить себя и окружающих, постарайтесь отойти подальше от дома и найти наиболее подходящее место, где нет скопления людей. Перед использованием пиротехнических изделий внимательно изучите инструкцию по применению и четко следуйте ей. Проверьте срок годности и целостность упаковки изделия. Если на пиротехнике присутствуют видимые повреждения, ни в коем случае не используйте ее", - рассказали в УВД.

В случае если использование пиротехники доставляет неудобства окружающим либо подвергает их опасности, сопровождается явным неуважением к обществу, нарушает общественный порядок и спокойствие граждан, наступает административная ответственность по ст.19.1 КоАП (мелкое хулиганство).

При использовании пиротехники запрещается: направлять фейерверки в сторону людей и животных, разрешать поджигать петарды детям, помещать петарду в замкнутый объем (банку, ведро, бутылку и т.п.), разбирать пиротехническое изделие, сжигать фейерверки на кострах, повторно поджигать запал, если тот не сработал. Нельзя держать изделие в руках после поджога, использовать в помещениях, зданиях, сооружениях, а также на крышах, балконах и лоджиях, на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, вблизи линий электропередач, применять изделия с истекшим сроком годности.-0-