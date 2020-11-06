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06 ноября 2020, 14:13

Правоохранители - родителям: не оставляйте маленьких детей без присмотра

Фото из архива
Фото из архива

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители в очередной раз призывают родителей не оставлять маленьких детей без присмотра. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"В Молодечно 2 ноября в 16.25 спасателям поступило сообщение о возгорании в квартире на ул.Скорины. О том, что на 8-м этаже из окна идет дым, в ГРОЧС сообщила случайная прохожая. По информации спасателей, в одной из комнат горели постельные принадлежности. В квартире находились двое детей полутора и трех лет: младший спал в соседней с горящей комнате, а старшая находилась в коридоре. Покинуть квартиру самостоятельно дети не могли, так как входная дверь была заперта. Пожарные вынесли детей и передали бригаде скорой медицинской помощи", - рассказали в УВД.

В момент происшествия взрослых в квартире не было. Позже правоохранители выяснили, что 23-летняя хозяйка, уложив детей спать, пошла в магазин. По ее словам, отлучилась всего лишь на 15 минут. Но за это время трехлетняя дочка нашла в квартире кипятильник и вставила его в розетку, после чего пошла в соседнюю комнату, где спал братик.

К счастью, эта история закончилась благополучно. Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних обеспокоены тем, что в последнее время участились случаи оставления детей без присмотра. Так, накануне ночью сотрудники Госавтоинспекции на ул.Строителей в Молодечно остановили автомобиль Renault Laguna под управлением 36-летней местной жительницы. Во время беседы у инспектора появились подозрения, что водитель может быть в состоянии алкогольного опьянения. Женщине предложили пройти медицинское освидетельствование, результат - 1,50 промилле в выдыхаемом воздухе. Сама автолюбительница пояснила, что незадолго до этого дома выпила около 300 г пива и направлялась в гости к сестре.

Машину нарушительницы забрали на штрафстоянку. За управление автомобилем в нетрезвом виде женщину лишили водительских прав сроком на три года, а также оштрафовали на 50 базовых величин (1 БВ - Br27). Кроме того, стражи порядка установили, что в то время как пьяная мать ездила по городу, ее четверо несовершеннолетних детей находились дома одни.

В ИДН Молодечненского РОВД подчеркнули, что подобные действия родителей не остаются без внимания субъектов профилактики. В таких случаях проводится тщательное социальное расследование, по итогам которого координационный совет принимает решение о дальнейшей судьбе семьи. Милиция призывает взрослых быть бдительными и не оставлять детей без контроля ни дома, ни на улице. Именно из-за отсутствия родительского присмотра дошкольники невольно становятся участниками чрезвычайных ситуаций, которые могут поставить под угрозу их жизнь и здоровье.-0-

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