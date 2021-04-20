Правоохранителям с начала года поступило более 70 сигналов о лжеминировании

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала года правоохранителям страны поступило свыше 70 сигналов о лжеминировании. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

На прошлой неделе в правоохранительные органы страны поступило более 20 сообщений о "минировании" школ.

Среди авторов посланий немало подростков - как белорусов, так и иностранцев. "Несовершеннолетних "минеров" объединяет так называемый сваттинг - тактика досаждения в сетевых играх. Их участники от имени соперника сообщают о минированиях и тем самым "подставляют" его. Все это ради хайпа и развлечения", - рассказали в МВД.

В ведомстве напомнили: за заведомо ложное сообщение об опасности с 14 лет наступает уголовная ответственность. Наказание - вплоть до семи лет лишения свободы. Если подросток не достиг этого возраста, за него ответят родители и возместят причиненный ущерб. Родителей призывают внимательно изучить, чем занимаются их дети в сети.-0-