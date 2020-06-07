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Общество
07 июня 2020, 09:00

Православные и католики празднуют День Святой Троицы

Фото из архива
Фото из архива

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Православные и католики сегодня празднуют День Святой Троицы.

Праздник посвящен прославлению Бога Отца, Сына и Святого Духа, литургические чтения и проповеди этого дня раскрывают христианское учение о троичности Бога.

Согласно Евангелию, на пятидесятый день после Воскресения Христова все апостолы вместе с Божьей Матерью и другими учениками Христовыми находились в одной горнице в Иерусалиме. В этот день Бог Отец послал на землю Святого Духа, который, явившись апостолам, сделал так, что они стали понимать языки всех народов и говорить на разных языках. Поэтому слово Христа - Евангелие, которое проповедовали апостолы, было понятно всем людям.

Православная церковь празднует День Святой Троицы в пятидесятый день после Пасхи, поэтому этот день еще именуют Пятидесятницей. В православии Троица - один из величайших двунадесятых переходящих праздников.

В Католической церкви День Святой Троицы отмечается в следующее воскресенье за Пятидесятницей (в 57-й день после Пасхи). В римском литургическом календаре праздники сошествия Святого Духа и День Святой Троицы имеют статус "торжества". Традиционные цвета облачения священников на Троицу, как и в другие великие праздники, белые.

С давних времен в День Святой Троицы принято украшать храмы и дома свежими цветами, травами, ветками деревьев и приносить в храм на освящение букеты из трав и цветов.-0-

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