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01 декабря 2021, 12:18

Православные праздники в декабре 2021 года

Предлагаем вашему вниманию церковный календарь на текущий месяц. В декабре православные христиане празднуют Введение во храм Пресвятой Богородицы, чтят дни памяти апостола Андрея Первозванного, святителя Николая Чудотворца, святителя Спиридона Тримифунтского и многих других Божиих угодников. Также весь декабрь верующие соблюдают пост.

О наиболее важных датах читайте ниже.

2 декабря (четверг)

Святителя Филарета Дроздова, митрополита Московского

Святитель много трудился на духовном поприще. Он стоял во главе перевода Библии на русский язык.

4 декабря (суббота)

Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии

Этот великий праздник посвящен приведению Богородицы в Иерусалимский храм для посвящения Богу. Родители Пречистой дали обет – если у них родится дитя, ребенок будет служить Господу. Поэтому, когда Марии исполнилось три года, святое семейство отправилось в Иерусалим для выполнения обещания.

Как гласит Церковное Предание Пресвятая Богородица находилась в храме до 12 лет, посвятив себя молитве и изучению Священного Писания. Позже Мария решила сохранить девство и Ее поручили заботам Иосифа Обручника, как того требовали традиции.

10 декабря (пятница)

Иконы Божией Матери, именуемой "Знамение"

Иконы "Знамение" стали распространяться на Руси в XI–XII веках, а свое название получили после чудесного знамения от Новгородского образа и избавления от захватчиков в 1170 году. Именно тогда соединенные силы русских удельных князей, возглавляемые сыном Андрея Боголюбского, подошли к Великому Новгороду. Жителям города оставалось надеяться лишь на Божию помощь... Несколько дней усиленно молились новгородцы, а на третью ночь архиепископ Иоанн услышал голос, повелевающий ему взять из Церкви Спаса Преображения на Ильиной улице образ Богородицы и вынести его на городскую стену. Когда же икону переносили, враги начали обстрел крестного хода. Одна стрела попала в лик Божией Матери. Из глаз Пречистой потекли слезы. На захватчиков внезапно напал ужас, а ободренные знамением новгородцы устремились в бой и одержали победу.

Архиепископ Иоанн установил праздник в честь Знамения Божией Матери после этих чудесных событий, который и доныне празднует вся русская церковь.

13 декабря (понедельник)

Апостола Андрея Первозванного

Отправившись на проповедь Евангелия, апостол Андрей претерпел много печалей и мук от язычников. Его изгоняли из городов, побивали камнями... Невзирая ни на что, верный ученик Христа нес людям благую весть о Спасителе. Не раз по молитвам апостола Бог совершал чудеса.

Последним местом, куда пришел Андрей Первозванный и где ему уготовано было принять мученическую кончину, был город Патры. Здесь апостол вдохновенно проповедовал, обращая жителей ко Христу. Однако среди язычников был правитель города Эгеат. Он то и велел убить Божиего угодника.

Андрея пригвоздили ко кресту. Два дня он еще наставлял собравшихся вокруг горожан. Люди сострадали ему всей душой и требовали снять апостола с креста. Нечестивый Эгеат уже было приказал прекратить казнь, но сам апостол стал молиться, чтобы Господь удостоил его крестной смерти. Так он закончил свой земной путь на кресте, как и его Учитель…

17 декабря (пятница)

Преподобного Иоанна Дамаскина

Святой Иоанн Дамаскин был ведущим идейным противником иконоборчества. Его труды до сих пор вдохновляют православных христиан. Являясь византийским богословом, философом, поэтом и систематизатором греческой патристики, Иоанн Дамаскин оставил после себя богатое духовное наследие.

19 декабря (воскресенье)

Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца

Святителя почитают не только православные. Еще при жизни этот Божий угодник прославился как умиротворитель враждующих, защитник невинно осужденных и помощник бедных. Сегодня, пожалуй, Николай Чудотворец известен во всем мире.

22 декабря (среда)

Иконы Божией Матери, именуемой "Нечаянная Радость"

На этой иконе изображен человек, молящийся на коленях перед образом Пресвятой Богородицы. Иконографическим сюжетом послужило предание об исцелении юноши, который страдал от плотской страсти. Ведя порочную жизнь, он имел обыкновение молиться перед иконой Пречистой, произнося архангельское приветствие: "Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою". Однажды, собираясь вновь совершить грех, он вдруг увидел, что лик Богородицы как бы ожил, а у Божественного Младенца открылись язвы на руках и ногах. Из ребра Его также текла кровь. Придя в ужас, молодой человек воскликнул: "О, Госпожа, кто это сделал?" Богородица ответила: "Ты и прочие беззаконники грехами своими вновь распинаете Сына Моего".

Только тогда открылась юноше бездна его грехопадения... Он долго и слезно просил Богородицу и Спасителя о помиловании. Пречистая не оставляла Своих молитв за этого грешника, пока Господь не произнес: "Ныне прощаются ему грехи Тебе ради". Так молодой человек оставил прежнюю греховную жизнь и до конца своих дней со слезами благодарил Заступницу рода человеческого, молитвами Которой дана была ему не чаянная уже им радость прощения и оставления грехов.

25 декабря (суббота)

Святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца

До того, как стать святителем, святой Спиридон был простым пастухом. У него была жена и дети. Божий угодник жертвовал все свои средства на нужды ближних, за что Господь вознаградил его даром чудотворения. По его молитвам исцелялись неизлечимо больные и одержимые. А после смерти жены во время правления императора Константина Великого он был избран епископом города Тримифунта. В сане епископа святитель остался верен своему образу жизни, соединив пастырское служение с делами милосердия.

30 декабря (четверг)

Пророка Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила

За 600 лет до Рождества Xристова Иерусалим был завоеван вавилонским царем. Великий храм, который воздвиг Соломон, оказался разрушен. Многие израильтяне попали в плен. Среди них были и юноши из знатных семей: Даниил, Анания, Азария и Мисаил.

Вавилонский царь Навуходоносор отдал распоряжение обучить их халдейской премудрости и воспитать в роскоши при своем дворе. Но юноши, храня заповеди своей веры, отказывались от любых соблазнительных излишеств и вели строгий образ жизни. Питались они лишь овощами и водой, пренебрегая яствами с царского стола. Господь за эту преданность ограждал их от бед и даровал особую мудрость. Святой же Даниил был еще удостоен дара прозорливости и истолкования снов. Он был приближен к царю и пользовался его расположением.

Фото из открытых источников

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