Православные сегодня отмечают день святого Николая-Чудотворца

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня весь православный мир отмечает важный праздник - день памяти святого Николая Чудотворца.

Николай Чудотворец - один из самых почитаемых в христианстве святых. Образ Николая Чудотворца всегда олицетворял доброту, сострадание к людям, всевышнюю помощь в хороших начинаниях. Память святого отмечается два раза в год - 22 мая и 19 декабря.

Предполагается, что он жил в III-IV веке в городе Миры Ликийские, на руинах которого был построен город Демре. Он был рожден в семье состоятельных родителей-христиан и получил начальное образование. Когда его родители умерли, святитель Николай отдал унаследованное состояние нуждающимся.

Святитель Николай известен как покровитель мореплавателей. Жизнеописание Николая Чудотворца гласит, что во время одного из своих путешествий он сумел воскресить моряка, который, сорвавшись с корабля, разбился насмерть. Еще при жизни Николая Чудотворца называли избавителем от напрасной смерти.

История запомнила множество деяний святителя. Во времена правления Константина Великого во Фригии поднялся мятеж. Царь надеялся усмирить народ, отправив туда войска под командованием трех воевод. Некоторые воины, выходя на берег за продуктами, начали грабить население. Тогда между жителями и воинами началась жестокая схватка. Узнав о беде, Николай Чудотворец лично отправился в Плакомат и положил конец вражде. Затем с тремя старшинами направился во Фригию, где увещеванием и добрым словом усмирил мятеж.

Однажды Святителю Николаю сообщили, что градоправитель города Миры Евстафий невинно присудил на смерть трех людей, которых жестоко оклеветали. Поспешив в Миры, он прибыл в самый миг казни. Палач уже был готов занести меч, когда Николай Чудотворец властным голосом повелел освободить невиновных.

Впоследствии святой Николай стал архиепископом в Мире. Он был справедливым, кротким и отзывчивым.-0-