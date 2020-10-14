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14 октября 2020, 07:00

Православные верующие празднуют Покров Пресвятой Богородицы

Во время празднования Покрова Пресвятой Богородицы Свято - Петро - Павловском кафедральном соборе Гомеля. Фото из архива
Во время празднования Покрова Пресвятой Богородицы Свято - Петро - Павловском кафедральном соборе Гомеля. Фото из архива

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Православные верующие сегодня празднуют Покров Пресвятой Богородицы. Этот праздник установлен в память явления Богородицы в X веке во Влахернском храме в Константинополе.

В то время Константинополю угрожали сарацины, неприятель был силен, и грекам грозила большая опасность. Единственным прибежищем жителей осажденного города стал храм, где хранились риза Пресвятой Богородицы, головной покров и пояс.

В Константинополе жил святой Андрей, который был юродивым. Во время службы во Влахернском храме Андрей со своим учеником Епифанием стали свидетелями чуда - они увидели Пресвятую Деву, шествовавшую по воздуху в окружении ангелов и святых. Святой пророк Иоанн Предтеча и апостол Иоанн Богослов сопровождали Царицу Небесную. Преклонив колени, Богоматерь долго молилась, а затем, подойдя к престолу храма, сняла со своей головы покрывало (покров) и распростерла его над молившимися в храме людьми, знаменуя тем самым подаваемую ею всему христианскому миру защиту от видимых и невидимых врагов.

Дивное явление Богородицы, покрывающей христиан, ободрило и утешило греков. Собрав последние силы, они пошли на врага, и сарацины были побеждены.

Чудо явления Пресвятой Богородицы с тех пор стало пониматься как знак покровительства Богородицы всем молящим и прибегающим к ее заступничеству.

К празднику Покрова летние работы на полях заканчивались. Начиналась зимняя работа: мужчины заботились о запасе дров на зиму и поправляли избу, занимались ремеслами, а женщины шили, пряли, ткали. С Покрова дня также начинались свадьбы, девушки в этот день ходили в церковь молиться, чтобы Господь послал им хороших женихов. По этой причине праздник Покрова считался "покровительным" для заключения браков.-0-

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