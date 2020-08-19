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19 августа 2020, 07:02

Православные верующие празднуют Преображение Господне

Фото из архива
Фото из архива

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Православные верующие сегодня отмечают один из двенадцати наиважнейших христианских праздников - Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

Евангелие повествует, что Иисус незадолго до своих страданий взошел вместе с тремя ближайшими учениками - Иаковом, Иоанном и Петром - на гору Фавор помолиться. Там он предстал перед ними преображенным, чтобы раскрыть свою Божью сущность. "И преобразился перед ними: и просияло лицо его, как солнце, одежды же его стали белыми, как свет", - говорится в Евангелии. В тот момент всех присутствующих озарило светом облако, из которого они услышали слова: "Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте".

Своим преображением Спаситель показал людям, какими станут они в будущей жизни, в Царстве Небесном, и как преобразится тогда весь земной мир.

С праздником Преображения связан древний обычай - благословлять плоды нового урожая. В Беларуси это, как правило, яблоки. Поэтому в народе праздник называют яблочный Спас (а также Спас "на горе" и второй Спас). Ранее считалось, что до яблочного Спаса фрукты употреблять в пищу было не положено. И лишь после освящения в церкви их приносили домой и разговлялись. На Спас во многих местах освященные в церкви яблоки несли на кладбище, где каждому родичу клали на могилу по одному плоду.

В этот день освящением яблок и меда задабривают приближающуюся осень. Среди всех плодовых деревьев яблоня особо почитаема у восточных славян. Она не только символизирует жизнь, вечность и бессмертие, считалось, что она может наделить этим и человека, одарив его плодами.

"Спас" объясняли и по созвучию с глаголом "спать". Считалось, что земля в этот день спит, тревожить ее сон, а потому и работать нельзя. В этот день в старину принято было одаривать обездоленных людей всем, чем можно, из собранного урожая. Народная мудрость гласит: "На второй Спас и нищий яблочко съест", "Со Спасо-Преображения - погода преображается!", "Пришел второй Спас - бери рукавицы про запас".

Яблочный Спас еще именуют Осенинами. На него приходится встреча осени. Ночи с этого дня становятся холодней, начинается отлет аистов. Если аисты собирались на юг за неделю перед Спасом, это означало, что зима придет раньше и будет морозной, а весна - теплой; если после Спаса осень окажется теплой, зима будет поздней, а весна - холодной.-0-

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