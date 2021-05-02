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02 мая 2021, 09:00

Православные верующие празднуют Светлое Воскресение Христово - Пасху

Фото из архива
Фото из архива

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Православные верующие сегодня отмечают Светлое Воскресение Христово - Пасху. Это центральное событие в духовной жизни христиан празднуется с огромным благоговением, торжеством и радостью.

Христиане верят, что после грехопадения Адама души всех людей были лишены возможности вернуться в рай, а потому после смерти все попадали в ад. Но Христос, умерев и воскреснув, искупил грехи человечества и тем самым открыл людям дорогу в Царство Небесное.

В праздник Воскресенья Христова в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе прошло богослужение
В праздник Воскресенья Христова в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе прошло богослужение

В начале последней недели своей земной жизни Иисус Христос вошел в Иерусалим. Совет иерусалимских жрецов задумал расправиться с Христом. Поэтому за тридцать серебряников жрецы подкупили одного из учеников Христа - Иуду, и тот предал Иисуса. Римский наместник Понтий Пилат утвердил приговор: Иисус был распят на кресте на холме Голгофа около Иерусалима вместе с городскими ворами и разбойниками. После смерти тело Иисуса выпросил богатый человек из города Аримофеи - Иосиф. Он похоронил Христа в своем саду, в пещере, высеченной в каменной горе. После погребения Понтий Пилат, опасаясь, что тело Иисуса Христа похитят, приказал закрыть вход в пещеру большим камнем и приставить стражу.

По прошествии субботы, ночью, на третий день после своих страданий и смерти, Иисус Христос силой своего Божества ожил, воскрес из мертвых. Его тело преобразилось. Он вышел из гроба, не отвалив камня и невидимый для стражи.

В это же время с небес сошел Ангел Господень. Он отвалил камень от двери гроба Господня и сел на нем. Воины, стоявшие на страже, пришли в трепет, а потом, очнувшись от страха, разбежались.

На рассвете к гробу Господню пришли женщины-мироносицы, чтобы принесенным миром помазать тело Христа. Подойдя к месту захоронения Господа, они увидели, что огромный заслон в пещеру отодвинут. Мария Магдалина вошла в пещеру и увидела, что священное место пусто. Она поспешила известить об этом Петра и Иоанна. Все они возвратились назад к пещере. Подошли к гробу и другие женщины-мироносицы. И увидели они, что на камне, некогда закрывавшем вход, сидит ангел в белой одежде. Ангел сказал им: "Вы ищите Иисуса Назарянина распятого? Он воскрес, его нет здесь. Вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он встретит вас в Галилее, там вы его увидите, как он сказал вам". Воскресший Христос в течение 40 дней являлся ученикам, утешая и наставляя их. Но раньше всех он обрадовал Пресвятую Матерь свою, возвестивши ей через ангела о своем воскресении.

Праздник Воскресения Христова называется Пасхой в знак преемственности с прежним ветхозаветным праздником избавления Израиля от египетского рабства. В эру Нового Завета название Пасха получило особый смысл и стало обозначать переход от смерти к жизни, от земли к небу, от тленного и адского - к благой вечности.

Все богослужения и церковные обряды этого праздника особенно торжественны и проникнуты одним чувством радости о спасении всего сущего.

Символ пасхального праздника - крашеные яйца. Хотя яйца красят в разные цвета, традиционным является красный - цвет жизни и победы.

К особым пасхальным обрядам относится благословение особого хлеба - артоса. История этого обычая такова. Апостолы, привыкшие вкушать трапезу вместе с Иисусом, после его Вознесения ощущали невидимое присутствие Господа в своих собраниях. Приступая к трапезе, они оставляли незанятым то место, на котором находился с ними Иисус Христос, а на столе против того места клали, как бы для него, часть хлеба. Каждый раз по окончании трапезы они поднимали эту часть хлеба и восклицали: "Христос воскрес!"

В день Пасхи прекращается всякий пост, скорбь и печаль. Пасхальная трапеза у христиан - самая богатая и изысканная. После семинедельного поста на стол ставятся куличи, творог, мясо, крашеные яйца. Куличи пекут из сдобного теста с добавлением орехов, изюма и пряностей.

Сам праздник Воскресения Христова отмечается церковью в течение недели - этот период называется Светлой седмицей. В целом же днями пасхального торжества считаются 40 дней - до праздника Вознесения. В этот радостный сорокадневный период верующие продолжают вместо обычного приветствия говорить "Христос воскрес!" и отвечать "Воистину воскрес!"

С моментом воскресения Христа связано еще одно христианское чудо - сошествие на его гроб Благодатного священного огня, который появляется каждый год накануне Пасхи. Этот огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова.-0-

Фото Павла Орловского

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